(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 gennaio 2020 Regionali Emilia-Romagna, Gentiloni: "Voto rafforza Governo con chiaro orientamento europeista" "Certamente da cittadino posso dire che è stato premiato il buon governo, il lavoro del Governatore Bonaccini. Mi ha fatto anche molto piacere svegliarmi questa mattina con vari notiziari internazionali che parlavano come terza notizia di questa elezione in Emilia-Romagna”, “una Regione che è vista con grande simpatia e un’esperienza di buon governo che è stata premiata. E come commissario europeo penso che questo possa rafforzare un governo che ha un chiaro orientamento europeista." Così il Commissario per gli Affari economici e monetari dell’Ue Paolo Gentiloni commentando con i giornalisti al Parlamento europeo di Bruxelles i risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev