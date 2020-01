(Agenzia Vista) Bentivoglio, 27 gennaio 2020 Salvini mette a posto i microfoni in conferenza stampa: "Quale devo sistemare?" "Quale devo sistemare?". Così il leader della Lega Matteo Salvini mettendo a posto i microfoni in conferenza stampa allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio, dove la Lega ha allestito il comitato elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it