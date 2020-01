(Agenzia Vista) Bologna, 27 gennaio 2020 Regionali Emilia-Romagna, Borgonzoni padre: “Non mi dispiace per mia figlia” Elezioni Emilia-Romagna. Dopo i primi risultati delle votazioni, il responsabile del Comitato per Bonaccini Presidente, Andrea Rossi, ha annunciato l’arrivo di Bonaccini per le 00.30. Rossi: ”Il risultato se confermato sarebbe sorprendente”. Arriva anche il papà della candidata della Lega, Borgonzoni, notoriamente sostenitore del PD. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it