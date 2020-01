(Agenzia Vista) Los Angeles, 26 gennaio 2020 Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero, le immagini dei soccorsi e la colonna di fumo Tutto il mondo dello sport in lutto per la morte improvvisa di Kobe Bryant, ex stella dell'NBA scomparso a 41 anni in un incidente in elicottero. Altre 4 persone morte nella tragedia, tra cui la figlia tredicenne del cestista. /courtesy Twitter office_mikes Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it