(Agenzia Vista) Bologna, 24 gennaio 2020 Sardine, Meloni: "Sinistra cerca di vendersi per una cosa nuova ma sono sempre gli stessi" "Sinistra cerca di vendersi per una cosa nuova ma sono sempre gli stessi". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenuta a margine di un incontro con i cittadini al Mercato della Piazzola di Bologna in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it