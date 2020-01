(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 24 gennaio 2020 Sardine, Meloni: "Un vero movimento di popolo non avrebbe messo la faccia su Bibbiano" "Un vero movimento di popolo non avrebbe messo la faccia su Bibbiano, la dice lunga sulla spontaneità delle Sardine". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenuta a margine di un incontro con i cittadini a Reggio Emilia in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it