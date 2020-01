(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2020 Raggi a inaugurazione ano accademico RomaTre: "Emozionata di essere qui, sono ex studentessa" Inaugurazione del nuovo anno accademico dell’università Roma Tre. Hanno preso parte alla cerimonia la sindaca di Roma, Virginia Raggi, la presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia e il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. La sindaca Raggi ha ricordato gli anni da studentessa mentre il Ministro si è concentrato sui progetti che il governo intende mettere in campo per l’Università. Ultima ad intervenire la presidente Cartabia con una lectio magistralis sulla giustizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev