(Agenzia Vista) Bologna, 23 gennaio 2020 Zingaretti: "Governo, alleanza non in discussione, avverto clima unitario" Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Piazza grande' a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna: "Nessuno ha messo in discussione l'alleanza: penso che il governo si rafforza e si indebolisce a seconda di quanto fa e di quanto non fa". / courtesy E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev