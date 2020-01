(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 gennaio 2020 Emilia-Romagna, Landini: "E'solo voto per presidente della Regione, mi auguro partecipazione" "Mi auguro prima di tutto che vadano a votare in tanti, visto che alle scorse regionali avevano votato solo il 37% dei cittadini. Dopodichè sono rispettoso di quello che ogni singolo cittadino pensa, ma è importante che sia chiaro a tutti che a queste elezioni eleggiamo il presidente della Regione non eleggiamo qualcos'altro”.. Così il Segretario della CGIL, Maurizio Landini, intervistato alla sede di Bruxelles del Parlamento europeo a margine di un incontro con gli eurodeputati di S&D.ì Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev