(Agenzia Vista) Bologna, 23 gennaio 2020 Dimissioni Di Maio, Bellanova: "Problema del M5s, non influirà sul Governo" "Dimissioni Di Maio sono un problema del M5s, non influirà sul Governo". Così il Ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova, intervenuta a margine di un incontro con le associazioni agricole presso la Regione Emilia-Romagna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it