(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 gennaio 2020 Governo, Tajani: "Sinistra sta per perdere due Regioni importanti, si torni a votare" "Sarebbe una ennesima presa in giro degli italiani, se il governo volesse rimanere in sella. Sono quattro partiti di sinistra che litigano tra loro e il M5s si sta liquefacendo"Così il vice presidente di Forza Italia ed europarlamentare, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti alla sede del Parlamento Europeo a Bruxelles dopo aver incontrato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev