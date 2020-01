(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2020 Dimissioni Di Maio, Spadafora: "Parlerà lui, importante essere uniti per scegliere futuro del M5s" "Parlerà Di Maio, importante essere uniti per scegliere futuro del M5s". Così il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto uscendo da Palazzo Chigi al termine della riunione dei Ministri del Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it