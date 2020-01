(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 gennaio 2020 Leonardo, Fraccaro: "Scegliere migliori manager senza lotte di casacca e colore politico" Leonardo "è una società quotata e non si possono anticipare decisioni. Stiamo facendo tutte le nostre analisi perchè l’importante, al di là dei rinnovi singoli non solo di Leonardo ma abbiamo anche società come Enel e Eni in scadenza, sono società che sono fondamentali e strategica per il pil e lo sviluppo del nostro paese quindi dobbiamo affrontarle senza lotte di casacca o colore politico mettendo i migliori manager italiani, anche confermandoli dove riterremo oppurtuno.". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, intervistato a Bruxelles a margine della 12a Space Conference a Palais d’Egmont. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev