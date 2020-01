Prima l'Italiano, Scopritelo su Camera con Vista su La7

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2020 'Prima l'Italiano' Scopritelo su Camera con Vista 2020 un inizio di anno movimentato per la politica italiana. Scoprite il dietro le quinte su Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica 19 Gennaio alle 10.25 e in replica Lunedì alle 00.40. E siamo entrati negli anni '20 del duemila. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it