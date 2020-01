(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2020 Caso Gregoretti, Meloni: "Una vergogna tentare rinvio del voto su Salvini, maggioranza vigliacca" "Il tentativo di rinvio del voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Salvini era una vergogna degna di una maggioranza vigliacca, che sa che la maggior parte degli italiani è d'accordo con le politiche che Salvini aveva fatto al tempo, che è d'accordo con il controllo dei flussi migratori, che non è d'accordo sul processare un ministro che fa il suo lavoro. E quindi ha tentato di farlo lo stesso senza assumersene la responsabilità politica. Adesso gli italiani ancora di più sapranno, il 20, prima di andare al voto, con chi hanno a che fare: con una sinistra che, uguale in tutto il mondo, o riesce a vincere le elezioni, cosa che non ormai non accade più, oppure deve riuscire a rimuovere i suoi avversari politici con strumenti che nulla hanno a che fare con la democrazia". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it