(Agenzia Vista) Contigliano, 14 gennaio 2020 Zingaretti: "PD unico pilastro contro le destre in tutta Italia" "PD unico pilastro contro le destre in tutta Italia". Così il Segretario del PD Nicola Zingaretti, intervenuto dal palco della due giorni del Partito Democratico a Contigliano 'Oggi per un domani'. Parlamentari. Ministri e amministratori locali del partito si sono riuniti per due giorni presso l'Abbazia di San Pastore per discutere dell'agenda di Governo per il 2020 da proporre al Movimento 5 Stelle e del futuro stesso del PD. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it