(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2020 Libia, al-Sarraj: "Attacco di Haftar ha interrotto il processo politico in corso" "Attacco di Haftar ha interrotto il processo politico in corso". Così il primo ministro libico Fayez Mustafa al-Sarraj, intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it