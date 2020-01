(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2020 700 anni morte Dante, Del Fante (Poste): "Sorpresi da interesse per nostra iniziativa con Mibact" "Sorpresi da interesse per nostra iniziativa con Mibact". Così l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante, intervenuto a margine della presentazione delle iniziative previste in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alghieri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it