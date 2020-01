(Agenzia Vista) Canada, 10 gennaio 2020 Trudeau: "Aereo ucraino abbatuto da missile Iran" "Quello che è successo ieri è una tragedia. Una tragedia che ha scioccato non solo il Canada ma il mondo. Prima di continuare vorrei porgere nuovamente le più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Siamo tutti con voi. Dall'ultima volta che mi sono rivolto ai Canadesi sono continuate le discussioni con i ministri degli Affari Esteri, responsabili dell'intelligence e ufficiali dell'esercito. Ci sono stati sviluppi importanti riguardo alle potenziali cause di questo incidente mortale. Sviluppi dei quali i Canadesi devono essere informati. Le novità rappresenteranno un ulteriore choc per le famiglie che hanno perso i propri cari in questa terribile tragedia. Fonti di intelligence di varia natura, quelle dei nostri alleati e le nostre agenzie interne indicano che l'aereo è stato abbattuto da un missile terra-aria iraniano. Questo tuttavia potrebbe essere stato un errore. Questa informazione rafforza la necessità di un'indagine approfondita su questa faccenda.” Queste le parole del premier canadese Justin Trudeau nel corso di una conferenza stampa riguardo agli aggiornamenti delle indagini sull’aereo ucraino caduto mercoledì a Teheran nel quale viaggiavano 63 canadesi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev