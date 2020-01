(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2020 Gregoretti, M5s a Salvini: "E' lui che deve avere paura, è l inquisito" La riunione della Giunta delle immunità parlamentari del Senato sul caso Gregoretti che vede coinvolto l'ex ministro dell'interno, Matteo Salvini. La senatrice M5S, Elvira Evangelista, al termine dell'incontro: "Per Gasparri il caso è identico a quello della nave Diciotti. In questo modo arriva a concludere che siccome la parte restante del governo, quindi Conte e gli altri ministri, non dicevano niente sullo sbarco, per lui la non prova è una prova. Su questo vorrei approfondire: o le prove ci sono o non è che una non prova diventa prova" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev