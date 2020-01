(Agenzia Vista) Napoli, 09 gennaio 2020 De Luca: "Salvini riduce la politica a chiacchiere permanenti" "Qualche giorno fa a Napoli c’è stata un’aggressione ad un’ambulanza da parte di un gruppo di delinquenti. Salvini ha pensato bene di addossare la colpa a noi che non abbiamo competenze in materia di ordine pubblico.Quasi nelle stesse ore in provincia di Bergamo è scoppiata un’epidemia di meningite. Ci sono le file davanti agli ambulatori per fare le vaccinazioni. Noi non ci permetteremmo mai di speculare su questa vicenda perché siamo persone serie. E la Lombardia è un’eccellenza della sanità con cui siamo gemellati.Questa è la differenza tra noi e Salvini, tra noi, che rispettiamo il lavoro di tutti, e lui, che riduce la politica a chiacchiere permanenti." Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Fonte: Facebook/Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev