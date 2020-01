(Agenzia Vista) Torino, 08 gennaio 2020 Embraco, Cirio riceve delegazione di lavoratori: "Basta con le prese in giro, la Regione c'è" Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio questa mattina ha ricevuto a Torino, in Piazza Castello, una delegazione di lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri, con i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom e Uilm. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev