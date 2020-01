(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2020 Libia Di Maio da Istanbul aprire tavolo tecnico con Turchia e Russia in Libia rischio terrrorismo per l'instabilita' Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, a Istanbul per incontri con il governo turco sulla guerra in Libia. "Credo che la questione libica abbia un problema più grande: le interferenze in generale", ha spiegato Di Maio a margine di un colloquio con il collega turco, Mevlut Cavusoglu. "Questa è diventata una guerra in cui ci sono un sacco di Paesi che interferiscono", ha detto Di Maio, "il nostro obiettivo è raggiungere la pace e per raggiungere la pace serve un cessate il fuoco e serve una data immediatamente per la conferenza di Berlino, perché è una conferenza che mette intorno al tavolo tutti i Paesi che hanno interferenze per quanto riguarda la guerra civile in Libia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it