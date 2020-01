(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2020 M5s, Paragone mostra la lettera d'espulsione: "Perché non chiediamo agli iscritti cosa ne pensano" "Ecco la lettera d'espulsione, non potrò più sedere tra i banchi del M5s. Perché non chiediamo agli iscritti cosa ne pensano?". Così il senatore Gianluigi Paragone mostrando sui social la lettera firmata dal capogruppo Gianluca Perilli, che decreta l’espulsione dal Movimento 5 stelle. Fonte: Facebook/Gianluigi Paragone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev