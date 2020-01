(Agenzia Vista) Torino, 07 gennaio 2020 Nel labortarorio della droga a Torino l'ostia è fatta di crack Un nuovo laboratorio per la preparazione di "ostie" di crack è stato scoperto dalla polizia nel quartiere Barriera di Milano a Torino. E' il secondo laboratorio scoperto nel capoluogo piemontese, il primo era stato trovato lo scorso aprile nel quartiere Madonna di Campagna. Nel corso dell'operazione è stato identificato e arrestato un cittadino 25enne di origine senegalese per violazione della normativa sugli stupefacenti. Le indagini proseguono per accertare se i due laboratori siano collegati. Fonte: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev