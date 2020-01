(Agenzia Vista) Roma, 05 gennaio 2020 Arrestato lo zio a Fiumicino, 13enne rimasto solo passa il Natale a casa di un poliziotto La vigilia di Natale bambino moldavo di 13 anni e suo zio sbarcano all'aeroporto di Fiumicino. L’uomo però viene arrestato per una vecchia condanna. Il bambino, rimasto solo, viene ospitato da un poliziotto e ha così potuto scartare regali in compagnia, in attesa della mamma. / fonte Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev