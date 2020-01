(Agenzia Vista) Toscana, 03 gennaio 2020 Piero Pelù volontario per pulire la spiaggia della Feniglia Il cantante Piero Pelù lancia l'iniziativa su FB: "Tra due giorni l’appuntamento per pulire insieme la spiaggia della Feniglia a Orbetello, ci sarete ragazzacci? Abbiamo ricevuto tantissime adesioni, e per questo vi ringrazio! Salveremo quella spiaggia e quel mare, è solo l’inizio di un grande percorso per noi e per l’ambiente. Ci si vede sabato!" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev