(Agenzia Vista) Milano, 03 gennaio 2020 Insulti e minacce ai vigili del fuoco nella notte di Capodanno a Milano L'episodio in Via Gola a Milano. Il video pubblicato sul profilo FB @Donnadiunvigiledelfuoco : "Ci hanno accerchiato....tirato bottiglie e rubato le chiavi dell'autopompa, non permettendoci di fare il nostro lavoro.... Via Gola Milano. Solo l'intervento delle Volanti della PS e una Botte a supporto ci ha permesso di spegnere l"incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada. subito dopo la mezzanotte Società che non ha piu’ valori, perche’ aggredire i vigili del Fuoco? Semplicemente VERGOGNA!! Spero tanto che questa gioventù bruciata venga individuata, denunciata e condannata ai lavori socialmente utili....anche se un gesto simile nessuna pena italiana sarà. mai sufficiente!! Rispetto per i vigili del fuoco!!!" fonte FB @Donnadiunvigiledelfuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev