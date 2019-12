(Agenzia Vista) Liguria, 28 dicembre 2019 Toti: "Il Mit si occupi delle autostrade o dia a noi la gestione" “Tre ore per trenta chilometri? Ora basta! Se al ministero dei Trasporti non hanno minimamente intenzione di occuparsi delle autostrade liguri, di cui come Regione non abbiamo alcuna competenza, che ce le diano in gestione”. Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti rivolgendosi al ministro delle Infrastrutture / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev