Cannabis, Tajani: "E' sempre primo passo verso droghe pesanti, sentenza Cassazione sbagliata"

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2019 Cannabis, Tajani: "Sentenza cassazione sbagliata, è sempre primo passo verso droghe pesanti" “La sentenza della Cassazione sulla cannabis fai da te non mi è piaciuta. Lancia un messaggio negativo ai giovani, come se fosse giusto farsi una canna. In 25 anni di esperienza di volontariato in comunità di tossicodipendenti parlando con genitori e giovani ho saputo che tutti coloro che fanno uso di droghe pesanti hanno cominciato facendosi una canna. È ovvio che non tutti quelli che si fanno una canna poi fanno uso di altre sostanze ma è molto pericoloso iniziare questo percorso. La cannabis fa male alla salute. 25 anni di esperienza mi spingono a lanciare questo messaggio ai giovani che hanno l’età dei miei figli. La cannabis fa male.” È quanto ha dichiarato Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia in un video pubblicato sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev