(Agenzia Vista) Dubai, 27 dicembre 2019 Cristiano Ronaldo e l'allenamento con Djokovic: "Gli insegno come si salta" "Insegnando a Djokovic come saltare... E' stato un piacere allenarmi con te!". Così scrive l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo pubblicando un video su Instragram in cui si allena insieme al tennista serbo Novak Djokovic. Fonte: Instagram/Cristiano Ronaldo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev