(Agenzia Vista) Fisciano, 27 dicembre 2019 Il cantante neomelodico a Fisciano fa la dedica ai boss detenuti al 41 bis “A Fisciano si è consumata una vigilia di Natale all’insegna della Camorra. Il cantante neomelodico Niko Pandetta ha tenuto un concerto all’esterno di un esercizio commerciale. Durante il suo pessimo show ha fatto una dedica a “Tutti quelli che stanno al 41bis per una presta libertà e con la speranza che possano tornare dalle proprie famiglie”, con tanto di canzone struggente che racconta la vita del ‘povero’ detenuto. E’ assurdo che le autorità non fermino questi spettacoli di indecenza e inciviltà, che vanno contro la legge e che inneggiano a schierarsi contro lo Stato. Chi è al carcere duro merita di non passare il Natale con la propria famiglia. Per chi si è macchiato di crimini così gravi ed efferati non riesco a muovere alcuna compassione. I Camorristi devono stare in carcere, senza sconti, perché nel compiere le loro nefandezze non si sono fatti alcuno scrupolo, e così la legge non deve farsi scrupoli con loro, applicandola nella maniera più rigida possibile”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale dei Verdi, su Facebook. Fonte: Facebook/Francesco Emilio Borrelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev