(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2019 L'ultima eclissi solare del 2019, le immagini dai social Le immagini dei social dell'eclissi solare di Santo Stefano. Si tratta di un'eclissi solare anulare, un fenomeno astronomico per cui la luna non oscura completamente il sole e il satellite è più distante dalla Terra del normale, il che lo fa apparire più piccolo. Di conseguenza, il sole non è totalmente eclissato, stagliando un “anello di fuoco” nel cielo. Fonte/Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev