Manovra, caos in aula su Xylella, Molinari (Lega): "Bellanova venga a riferire"

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2019 Manovra, in aula scoppia il Caso Bellanova, proteste dalle opposizioni Momenti di tensione in aula alla Camera dei Deputati. Nel corso della seduta sulla legge bilancio è arrivata ai deputati la notizia delle parole della senatrice Lezzi sul caso Xylella. Le opposizioni, in particolare la Lega, sono insorte per chiedere chiarimenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev