(Agenzia Vista) Libano, 23 dicembre 2019 Di Maio: "Spero che nei prossimi mesi si possano incrementare fondi per emergenza umanitaria" Ecco le parole di Luigi Di Maio in visita ai Caschi Blu italiani in Libano: "I nostri soldati sono qui per assicurare a questa regione pace, stabilità e sviluppo economico, auguri buon Natale e buone feste a voi che vi sacrificate e rimanete lontani dalle famiglie in questo periodo di feste. L'Italia c'è e c'è sempre stata, nel sostegno alla stabilità di questa regione". Fonte Facebook Luigi di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it