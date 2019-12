(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2019 Berlusconi: "Con referendum voto fra 6 mesi" Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Tempio di Adriano per la presentazione del libro di Bruno Vespa. Così Berlusoni: "Oggi abbiamo un governo e una maggioranza che non rispecchiano la maggioranza vera, quindi oggi il governo non corrisponde a sentimenti degli elettori che hanno un'anima di centrodestra. Per questo molti nel nostro movimento auspicano che ci siano elezioni presto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it