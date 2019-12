(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2019 Patto per la salute, Speranza: "Rafforziamo il nostro SSN, bella pagina per le istituzioni" "Rafforziamo il nostro SSN, bella pagina per le istituzioni". Così il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a margine della sottoscrizione del Patto per la Salute alla Conferenza Stato-Regioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it