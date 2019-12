(Agenzia Vista) New York, 18 dicembre 2019 Proteste contro Trump a New York: "Impeach Trump Now!" A New York centinaia di manifestanti sono scesi in piazza, a Times Square, per protestare contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 'Impeach Trump now' si legge sui cartelli sventolati dai dimostranti. Altre manifestazioni anche a Boston a Philadelphia. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev