(Agenzia Vista) Torino, 18 dicembre 2019 Cirio dona il sangue all'AVIS Piemonte: "Diamo il buon esempio, non solo a Natale" "Il sangue è vita e donarlo è uno dei regali più grandi. Non solo a Natale, ma in qualsiasi momento dell’anno. Oggi grazie all’AVIS Piemonte l’ho fatto anche io". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sui social pubblicando un video mentre dona il sangue all'AVIS Piemonte. Fonte: Facebook/Alberto Cirio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev