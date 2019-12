(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2019 Libia, Casellati: "Onu ha ruolo cruciale per una soluzione pacifica" "Onu ha ruolo cruciale per una soluzione pacifica in Libia". Così la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenuta in Aula a Palazzo Madama al fianco del Segretario Generale dell'Onu António Guterres e del Presidente della Camera Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it