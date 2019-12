Blitz della Polizia a Torino contro storici leader Askatasuna per assalti al cantiere no tav

(Agenzia Vista) Torino, 18 dicembre 2019 Blitz della Polizia contro storici leader Askatasuna La Polizia di Stato di Torino, nell´ambito di un´articolata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito, in collaborazione con la DIGOS di Padova, Modena e Vicenza, 14 misure cautelari nei riguardi degli storici leader di Askatasuna (entrambi "in carcere"), di 2 fra i principali referenti dell´ala più oltranzista del movimento No-Tav, (rispettivamente Divieto di Dimora nei Comuni della Val Susa ed Obbligo di Presentazione alla P.G.), di n.7 noti militanti di Askatasuna, (Divieto di Dimora in provincia di Torino ovvero nei Comuni della Val Susa) e (Obbligo di Presentazione alla P.G.) nonché di n.3 esponenti antagonisti di Modena, del centro sociale Guernica, di Parma e di Vicenza, del centro sociale Bocciodromo (Divieto di Dimora in provincia di Torino), resisi responsabili dei reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, inosservanza dei provvedimenti dell´Autorità. Nel medesimo contesto operativo, coordinato dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sono state altresì eseguite dai poliziotti della Digos 16 perquisizioni delegate dall´Autorità Giudiziaria di Torino nei riguardi anche di alcuni militanti di Askatasuna denunciati in stato di libertà nel medesimo procedimento penale. I fatti risalgono allo scorso 27 luglio, quando, nell´ambito della 4^ edizione del "Festival dell´Alta Felicità" organizzato presso il presidio permanente di Venaus, circa 3mila partecipanti alla Kermesse provenienti da diversi contesti territoriali, partiti da Venaus in corteo, raggiunsero il Comune di Giaglione, percorrendo il sentiero Gallo Romano (in violazione del provvedimento interdittivo emesso dal Prefetto di Torino) fino alla "cancellata metallica" preventivamente dislocata ad 1 km dall´area di interesse strategico nazionale di Chiomonte. Nella circostanza, mentre un gruppo di facinorosi, utilizzando flessibili e lanciando pietre, riuscì a creare un varco nella struttura metallica, circa 100 antagonisti travisati, posizionatisi sulla parte alta della montagna, lanciarono grosse pietre all´indirizzo dei contingenti di Polizia che furono costretti ad utilizzare alcuni lacrimogeni, ricompattandosi poi con gli altri nuclei delle forze dell´ordine dislocati nei pressi di un´altra cancellata metallica predisposta invece sul ponte del fiume Clarea a circa 100 metri dal cantiere di Chiomonte. In quel contesto rimase ferito un operatore della Digos. Dopo poco, i circa 3000 manifestanti, che nel frattempo erano riusciti a crearsi un varco e a ribaltare la cancellata predisposta sul sentiero Gallo Romano, giunsero, in parte al Ponte Clarea, ed in parte raggiunsero alcuni sentieri della parte alta della montagna lanciando con delle fionde circa 50 bombe carta. Contestualmente, altri 300 manifestanti si posizionarono nella parte bassa del fiume Clarea, nei pressi dei piloni dell´autostrada, cercando di attraversare il fiume per raggiungere il perimetro del cantiere di Chiomonte, mentre un altro gruppo di facinorosi, travisati, si avvicinò al cancello sul ponte Clarea lanciando diverse pietre verso i contingenti dei Reparti Mobili che utilizzarono lacrimogeni, disperdendo definitivamente i violenti. Si fa infine presente che dall´attività investigativa della Digos è stato possibile evidenziare il particolare ruolo assunto dai leader di Askatasuna che incitavano i facinorosi e coordinavano manifestamente tutte le condotte criminose, concorrendo altresì nella materiale esecuzione degli illeciti penali. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev