(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2019 Grillo dai giornalisti con una mascherina in faccia: "Per i batteri dei vostri microfoni" "Per i batteri dei vostri microfoni". Così Beppe Grillo all'esterno del Tempio di Adriano con una mascherina sul volto, prima di incontrare i gruppi parlamentari M5s. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it