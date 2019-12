(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2019 Prescrizione, familiari vittime disastri: "Siamo qui per difendere riforma, è un grande traguardo" Al Senato la conferenza stampa 'La prescrizione: l'importanza di una nuova legge' a favore della riforma proposta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L'iniziativa promossa dal coordinamento nazionale "Noi non dimentichiamo", presieduto da Gloria Puccetti, che riunisce le associazioni dei familiari delle vittime dei principali disastri colposi accaduti in Italia. Presenti il Comitato Matteo Valenti, Viareggio -Vittime della scuola di S.Giuliano di Puglia - Legami d'acciaio, familiari vittime Thyssen Krupp, Torino -Associazione 140 familiari vittime Moby Prince - Comitato familiari Vittime casa dello studente, L'Aquila -Il mondo che vorrei, Viareggio - Associazione vittime Salvemini -Associazione 309 martiri dell'Aquila -Comitato ricordo vittime Ponte Morandi, Genova -Associazione Ilva di Taranto -Adele Chiello Tusa, crollo torre VTS, Genova -Macerie dentro e fuori, Avus 6 aprile per la vita, L'Aquila -Fondazione 6 aprile per la vita, L'Aquila -Associazione Anna Aloysi, incidente ferroviario Andria e Corato -Comitato Emilia Vite scosse -Associazione II sorriso di Filippo, Amatrice -Fondazione 6 aprile per la vita, L'Aquila -Comitato vittime di Rigopiano -Associazione cittadini per la memoria del Vajont -Genitori generazione Erasmus 20 marzo 2016 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev