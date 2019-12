(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2019 Manovra, Pisano: "Se ci sara necessità faremo decreto anche per innovazione" "Se ci sara necessità faremo decreto anche per innovazione". Così il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, intervenuta a margine della consegna degli Oscar dell'Innovazione, premio istituito da Angi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it