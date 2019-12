(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2019 Salvini se fondi si mettessero per agricoltura vera e non per le canne Italia sarebbe migliore Tensioni in aula al Senato nel corso del dibattito verso il voto sulla legge di bilancio. La presidenza ha fermato le norme sulla cannabis light e al momento dell'annuncio le forze di centro-destra sono esplose in un fragoroso applauso. In seguito agli interventi dei senatori M5s Matteo Mantero e Alberto Airola si è verificato uno scontro verbale con i senatori della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it