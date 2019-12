(Agenzia Vista) Potenza, 16 dicembre 2019 La polizia sequestra 170kg di fuochi d'artificio illegali a Potenza La Polizia di Stato di Potenza, nell´ambito dei controlli effettuati per accertare la presenza di prodotti esplodenti illegali o tenuti senza le prescritte cautele previste dalla legge allo scopo di prevenire l´uso sconsiderato in prossimità delle prossime feste di fine anno, ha sequestrato 170 kg di artifici pirotecnici in un esercizio commerciale, gestito da cittadini di nazionalità cinese, veniva constatato che, nel magazzino si trovavano depositati, numerosi artifici esplodenti di libera vendita che erano custoditi senza le prescritte cautele previste dalla legge, essendo gli stessi sistemati, pericolosamente, vicino a materiale altamente infiammabile. Fonte: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev