(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2019 Manovra, il Governo mette la fiducia in Senato Il Senato riunito per la discussione sulla Legge Bilancio. Atteso in giornata il voto finale sul testo con la presentazione di un maxi-emendamento sul quale verrà posta la fiducia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev