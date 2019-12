(Agenzia Vista) Udine, 15 dicembre 2019 Sardine a Udine, secondo raduno in regione per il movimento, il servizio La pioggia non ha fermato il popolo delle sardine scese in piazza XX settembre a Udine. Seconda manifestazione in Regione del nuovo movimento cittadino che sta riempiendo le piazze d’Italia. I partecipanti sotto gli ombrelli colorati hanno intonato "Bella ciao", l'inno di questo movimento. Fonte Udinews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it