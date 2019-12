(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2019 Conte: "Vorremo lanciare il Patto per la Salute" All'Auditorium del Ministero della Salute la conferenza stampa per i primi 100 giorni di attività del governo in materia di salute. A illustrare i provvedimenti messi a punto dal momento dell'insediamento il ministro Roberto Speranza, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Vice ministro Pierpaolo Sileri e la Sottosegretaria Sandra Zampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev