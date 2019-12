(Agenzia Vista) Londra, 13 dicembre 2019 Brexit, Johnson ai remainers Costruiremo nuova partnership con Ue "Voglio parlare anche a chi non ha votato per noi o per me e che vogliono ancora rimanere nell'Unione Europea Voglio che sappiate che noi, in questo governo conservatore, non ignoreremo mai i vostri buoni sentimenti di simpatia verso le altre nazioni d'Europa perchè adesso è il momento, proprio mentre usciamo dall'Ue, di lasciare che quei sentimenti naturali trovino un'espressione rinnovata nella costruzione di una nuova partnership. Che è uno dei grandi progetti per il prossimo anno." Così Boris Johnson nel corso del suo primo discorso dopo le elezioni che lo hanno riconfermato primo ministro del Regno Unito conquistando oltre 360 seggi su 650. Fonte: Facebook/Downing Street 10 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev